إسرائيل.. إصابة مستوطن بجراح خطيرة إثر سقوط صاروخ في غلاف غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القناة الإسرائيلية الـ12، مساء اليوم الأحد، أن مستوطنا في بلدة "نتيفوت" بمستوطنات غلاف غزة يبلغ من العمر 60 عاما، أصيب بجراح خطيرة جراء سقوط صاروخ على سيارته.
ومن جهتها، أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس" توجيه ضربة صاروخية بعشرات الصواريخ على مستوطنة "نتيفوت" بغلاف غزة، موضحة أنها جاءت ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن هناك خطة لإقامة "مدينة خيام" قرب مدينة إيلات على البحر الأحمر، لاستيعاب مستوطني غلاف غزة.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن "هناك خطة إضافية لإقامة "مدينة خيام" في المدينة الإسرائيلية ذاتها، خاصة في ظل البحث عن أماكن في الفنادق الإسرائيلية لاستيعاب مستوطني المناطق، الذين تم إجلاؤهم خاصة من مستوطنات غلاف غزة، الواقعة بالقرب من قطاع غزة".
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.