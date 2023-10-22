شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 1873 طفلًا.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 4741 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم السادس عشر على التوالي إلى 4741 شهيدًا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين الشهداء 1873 طفلًا إضافة لإصابة 14245 فلسطينيًّا معظمهم من الأطفال والنساء.

مجازر الاحتلال

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 574 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 3600 شهيد.

وأوضحت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية مجازر راح ضحيتها 266 فلسطينيًّا بينهم 117 طفلًا.