شكرا لقرائتكم خبر عن مستعمرون يعتدون بالضرب على مواطنين في كيسان شرق بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتدى مستعمرون، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مجموعة من المواطنين بالضرب في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسيطينية، بأن مستعمرين اعتدوا بالضرب على رئيس مجلس قروي كيسان موسى حسين عبيات (37 عامًا)، وعدد من المواطنين أثناء وجودهم في برية العبيات؛ مما أدى إلى إصابة بعضهم برضوض وكدمات.

وأشار بريجية إلى أن المستعمرين وبدعم من جيش الاحتلال صعّدوا من انتهاكاتهم واعتداءاتهم بحق المواطنين في المنطقة، إضافة إلى منعهم من الوصول إلى أراضيهم.