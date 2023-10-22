شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمي: الوضع في غزة كارثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت سيندي مكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي اليوم الأحد، إن الوضع الإنساني في غزة كارثي، وإن دخول 20 شاحنة مساعدات حتى الآن لا يمثل شيئا.

وأكدت أن وكالات الإغاثة تحتاج إلى وصول آمن ومستدام إلى القطاع.

وفي حديثها لشبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية، قالت مكين إن البرنامج التابع للأمم المتحدة يبذل قصارى جهده لضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها، لكن غزة منطقة حرب وقد "تحدث أمور" لا نتوقعها.

إمدادات المياه

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، استعادة بعض إمدادات المياه بقطاع غزة في الآونة الأخيرة.

وقال بلينكن: "أمريكا قلقة بشأن انتشار الأمراض نتيجة استهلاك مياه غير صالحة للشرب".