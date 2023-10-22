الخليج اليوم .. خالد بن سلمان وليكورنو يناقشان جهود التهدئة في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، السبت، مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، آخر التطورات في غزة ومحيطها، وما يبذل من جهود دولية بشأنها.

وأكد وزير الدفاع السعودي خلال اتصال هاتفي تلقاه من ليكورنو، ضرورة وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والعمل على إيجاد الحلول لعودة الاستقرار للمنطقة، واستعادة مسار السلام؛ بما يتيح للشعب الفلسطيني حصوله على حقوقه المشروعة.​

وناقش الجانبان التنسيق المشترك تجاه القضايا والمستجدات في المنطقة، والجهود الرامية لتهدئة الأوضاع فيها، كما استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون القائم في المجالات الدفاعية.