شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يناقش المستجدات على حدود لبنان الجنوبية مع ميقاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المستجدات اللبنانية مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، خاصة بعد الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وكتب ابو الغيط على حسابه بموقع إكس أن المناقشات تناولت الوضع الخاص بالمناوشات عبر الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأعرب عن تضامنه مع المخاوف من انزلاق الوضع إلى ما لا يرغب فيه احد، متمنيا ان تلقي مساعيه نجاحاً يجنب ⁧‫لبنان‬⁩ اي مصاعب هو في غني عنها حالياً.