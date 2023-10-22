شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية مجلس التعاون يبعثون رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث وزراء خارجية دول مجلس التعاون، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، وفقًا لما ذكرته "الإخبارية".

وقال وزراء خارجية دول مجلس التعاون: "نأسف لعدم تمكن مجلس الأمن من وضع حد للهجوم الإسرائيلي في غزة".

وجاء في الرسالة: مستعدون للعمل مع مجلس الأمن لاعتماد قرار يحل الأزمة الفلسطينية.

القوة العسكرية

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لاستخدام العنف والقوة العسكرية لحل النزاعات.

ودعا وزراء خارجية مجلس التعاون إلى الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وأكدوا رفضهم استهداف المدنيين.

جدير بالذكر أنه تبادل قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في غزة، في قمة عقدت الجمعة الماضية.