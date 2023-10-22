شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة يدمر 20 ألف وحدة سكنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت وزارة الأشغال الفلسطينية في حصيلة أولية للمنازل والمنشآت الفلسطينية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم السادس عشر على التوالي، تدمير قوات الاحتلال أكثر من عشرين ألف وحدة سكنية كليًا و165 ألف وحدة سكنية جزئيًّا؛ مما تسبب في رحيل 70 % من سكان قطاع غزة عن منازلهم إلى مراكز الإيواء التي أقامتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

ولفتت إلى أن نصف المنازل في قطاع غزة طالها الضرر المباشر بفعل القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع.