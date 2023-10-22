شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 6 فلسطينيين من محافظة طولكرم والقدس المحتلة.

وأفاد نادي الأسير في طولكرم، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابّين (22 و 35 عامًا)، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما بالحي الغربي في طولكرم، مضيفًا أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيًا عقب اقتحام منزله في بلدة زيتا شمال المحافظة.

اقتحام منازل الفلسطينيين

في القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان، وأوضحت هيئة شؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابّين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، فيما اعتقلت شابًا آخر من القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال عددًا من منازل الفلسطينيين في بلدة زيتا، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت محتوياتها.