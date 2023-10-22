شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غارات قريبة من المعبر.. إلغاء إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد مصدر فلسطيني بأنه جرى اليوم الأحد، إلغاء في اللحظات الأخيرة لعملية إدخال شاحنات مساعدات إنسانية إلى غزة من مصر بعد غارات للاحتلال قريبة من المعبر.

وتحدث المصدر لوكالة الأنباء الألمانية عن دوي انفجارات قريبة جدا من معبر رفح تسبب بإجبار الشاحنات الفلسطينية مغادرة المعبر والعودة دون تحميل المساعدات التي عبرت بها الشاحنات المصرية إلى نهاية الجانب المصري من المعبر بإشراف الأمم المتحدة.

إغلاق معبر رفح

وأوضحت مصادر فلسطينية أن القافلة في طريقها إلى الجانب الفلسطيني من المعبر وتتألف من 17 شاحنة وتضمنت كميات من الوقود من السولار والبنزين.

وصرح مصدر أمني مصري، أنه تم إغلاق معبر رفح البري الحدودي مع غزه نتيجه لقصف المعبر من الجانب الفلسطيني.