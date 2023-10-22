شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الفلسطينية: انتشار الأمراض المعدية وسط النازحين في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت وزارة الصحة الفلسطينية انتشارًا للأمراض المعدية والجلدية في صفوف النازحين عن منازلهم نتيجة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عدد النازحين تجاوز مليون نازح بينهم أكثر من 600 ألف نازح يقيمون في ظروف معيشية وصحية وبيئية قاسية في عشرات مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وأرجعت وزارة الصحة سبب انتشار الأمراض في أوساط النازحين في مراكز الإيواء خاصة بين الأطفال والنساء نتيجة الشح الشديد في المياه لتوقف آبار ضخ المياه وشربها من قبل النازحين ملوثة بسبب نفاذ الوقود وحالة الازدحام الكبيرة في مراكز الإيواء محذرة في الوقت ذاته من انتشار الأوبئة الخطيرة إذا ما استمر منع إدخال الوقود والأدوية الخاصة بمكافحة الأمراض المعدية.

وجددت الصحة الفلسطينية مناشدتها للمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الوقود لتفادي كارثة صحية في المرافق الصحية التي توقف العديد منها بسبب نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية مع الازدياد في عدد جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة والمستمر لليوم السادس عشر على التوالي.