شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: الوقود سينفد من قطاع غزة في غضون 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم الأحد أن الوقود سينفد من قطاع غزة في غضون ثلاثة أيام.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لاتزاريني: "بدون وقود، لن تكون هناك مياه، ولا مستشفيات ولامخابز عاملة، وبدون الوقود، لن تصل المساعدات إلى العديد من المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها، وبدون وقود، لن تكون هناك مساعدات إنسانية".

وأشار إلى أن نقص الوقود سيزيد من عناء الأطفال والنساء والسكان في غزة.

وتابع: "بدون وقود، سنخذل سكان غزة الذين تتزايد احتياجاتهم كل ساعة، تحت مراقبتنا. هذا لا يمكن ولا ينبغي أن يحدث".

إمدادات الوقود

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى السماح فورا بدخول إمدادات الوقود إلى قطاع غزة وضمان الاستخدام الصارم للوقود لمنع انهيار الاستجابة الإنسانية.

ورحب لاتزاريني بقافلة المساعدات لغزة لكنه قال إنها "بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية".

وفرضت دولة الاحتلال حصارا كاملا على الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر، مما أدى إلى عزل القطاع الساحلي المطل على البحر الأبيض المتوسط المكتظ بالسكان عن الغذاء والوقود والأدوية والمياه وغيرها من الإمدادات الأساسية، وسط مخاوف من كارثة إنسانية.