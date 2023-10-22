شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى "جبهة موحدة" ضد هجمات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي لتكوين "جبهة موحدة" من أجل وقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف اشتيه خلال اجتماع مع 25 سفيرا وممثلا وقنصلا "نضع على رأس أولوياتنا وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وإدخال المساعدات الطبية والإغاثية لمنع حدوث كارثة إنسانية كبيرة تهدد أهلنا في القطاع".