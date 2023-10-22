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الخليج اليوم .. توقيع 52 مذكرة تفاهم خلال منتدى الاستثمار السعودي الكوري

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

شهد منتدى الاستثمار السعودي الكوري، اليوم الأحد، توقيع 52 مذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات عدة تشمل السيارات والتطوير العقاري وتحلية المياه والطاقة المتجددة والسياحة وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا وغيرها.

 

وانطلقت فاعليات المنتدى في العاصمة الرياض، اليوم، لبحث العلاقات الاستثمارية المتبادلة بين الدولتين.

 

ويأتي انعقاد المنتدى على هامش زيارة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى السعودية "يون سوك يول".

 

ويشمل جدول أعمال منتدى الاستثمار السعودي الكوري جلسات على المستوى الوزاري وجلسات عامة فضلا عن الاجتماعات الثنائية. ومن المتوقع توقيع 71 اتفاقية بين الطرفين.

 

وفي وقت سابق تم إنشاء صندوق مشترك للشركات الناشئة بقيمة 160 مليون دولار يهدف إلى دعم الاستثمار المتبادل بين البلدين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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