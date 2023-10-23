السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيق في اشتباكات جرت بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة

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وشدد رئيس الوزراء، وفقا للبيان، "على جميع القادة والآمرين بالمستويات كافة بضرورة ضبط النفس سواء من قطعات الحكومة الاتحادية أم البيشمركة وبأهمية التصرف بحكمة عالية وتغليب المصالح العليا وتعزيز المشتركات وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذي أعطى رسالة للعالم أجمع بتوحد أبناء شعبه الأبي".
19 يونيو 2022, 13:32 GMT
وكان مقاتلو حزب العمال الكردستاني قد أخلوا مواقعهم قرب مدينة مخمور، أمس السبت، وسلموها إلى الجيش العراقي. وقالت المصادر إن قوات البيشمركة، حاولت استعادة السيطرة على تلك المواقع، مما أدّى إلى اندلاع الاشتباكات.
ومخمور منطقة جبلية تبعد نحو 70 كيلومتراً جنوب شرقي الموصل و60 كيلومتراً جنوب غربي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وسبق أن اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين عام 2017 عندما شنت قوات الحكومة العراقية هجوماً مفاجئاً رداً على استفتاء على الاستقلال نظمته حكومة إقليم كردستان.