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شهيدان برصاص قوات الاحتلال بمدينة نابلس في الضفة الغربية

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واس- نابلس/ غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين وإصابة 4 بجروح خلال اعتداءات واقتحامات لقوات الاحتلال على بلدة زواتا قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

الضفة الغربية

وبذلك ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 7 شهداء وعشرات الجرحى.

وفي قطاع غزة تواصلت الغارات الإسرائيلية العنيفة والقصف المدفعي على عدة مناطق في قطاع غزة موقعة عشرات الشهداء والجرحى وفق ما ذكرت "الصحة الفلسطينية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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