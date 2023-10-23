شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدان برصاص قوات الاحتلال بمدينة نابلس في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين وإصابة 4 بجروح خلال اعتداءات واقتحامات لقوات الاحتلال على بلدة زواتا قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
الضفة الغربية
وبذلك ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 7 شهداء وعشرات الجرحى.
وفي قطاع غزة تواصلت الغارات الإسرائيلية العنيفة والقصف المدفعي على عدة مناطق في قطاع غزة موقعة عشرات الشهداء والجرحى وفق ما ذكرت "الصحة الفلسطينية".