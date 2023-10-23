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تظاهرة ضخمة في مدينة طنجة المغربية دعما لغزة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة طنجة المغربية مظاهرة دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف متواصل منذ السابع من أكتوبر عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية.

يذكر أن أعداد كبيرة فى شوارع لندن ، قد تدفقت أمس، تضامناً مع القضية الفلسطينية ومدينة غزة التى تتعرض للعتداء الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتى أسفرت عن آلاف الشهداء بينهم أكثر من 1688 طفل.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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