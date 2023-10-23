شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين، وأُصيب آخرون، مساء الأحد، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل جنوب ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر في قطاع غزة باستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة 11 آخرين، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا على رؤوس ساكنيه في رفح.

وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا في بلدة القرارة شمالًا، ما أدى لارتقاء خمسة شهداء، ومنزلًا في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، ما أدى لإصابة عدد من المدنيين.

وتابعت المصادر أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا على رؤوس ساكنيه في المغراقة وسط قطاع غزة، أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة ستة آخرين، إضافة إلى قصف منزل في منطقة الزوايدة وسط القطاع.