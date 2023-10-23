شحنة جديدة محدودة من المساعدات تدخل قطاع غزة الليلة

دبي - محمود عبدالرازق - غزة - الخليج 365. وقال مدير المكتب الإعلامي (وزارة الإعلام)، سلامة معروف، في بيان صحفي الليلة، إنه "دخلت مساء اليوم قافلة مساعدات محدودة قوامها 14 شاحنة، محملة بمواد غذائية ومياه وبعض الأدوية، وهي القافلة الثانية التي تدخل منذ بداية العدوان قبل ستة عشر يوما".

وأضاف، إنه "نؤكد تقديرنا وترحيبنا بكل جهود تقديم الإغاثة والمساعدات لقطاع غزة في ظل الواقع الإنساني الكارثي والمتفاقم".

وحذر معروف من أن قوافل المساعدات التي وصلت قطاع غزة حتى اللحظة وعددها 34 شاحنة، هي أقل بكثير من حاجة قطاع غزة الذي كان يدخله أكثر من 500 شاحنة محملة بمختلف الاحتياجات يوميا.

واعتبر، إن هذه القافلة وعشرات مثلها لن تلبي حاجات القطاع حاليا كما وكيفا، سيما في ضوء عدم إدخال الوقود الذي بات أولوية وعصب عمل بالنسبة لكافة القطاعات الخدماتية نظرا لشحه في بعض المناطق ونفاده في مناطق أخرى.

ودعا، إلى فتح معبر رفح بشكل دائم وتدشين الممر الآمن لإدخال الاحتياجات الحياتية، معبرا ذلك "ضرورة ملحة وعاجلة جدا لإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة".

وأكد مدير المكتب الإعلامي، أن سرعة الاستجابة للأولويات التي حددتها الجهات الخدماتية في القطاع وفي مقدمتها الوقود.

وكانت القافلة الأولى من الشاحنات المحملة بالمساعدات قد دخلت قطاع غزة يوم أمس، بعد سماح الجانب الإسرائيلي بإدخالها من الجانب المصري.