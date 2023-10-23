"آركو" يطالب بوقف الهجمات على المدنيين الفلسطينيين

الدمام - شريف احمد - أعرب أعضاء المركز العربي للقانون الدولي الإنساني التابع للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) عن استنكارهم الشديد للانتهاكات الوحشية والمستمرة للقانون الدولي الإنساني من قبل قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة.

ودعوا في بيان صادر عنهم، المجتمع الدولي إلى الضغط على المحتل الإسرائيلي لوقف الهجمات على المدنيين، ووقف استهداف المؤسسات المدنية وضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين، مدينين انتهاكات القوات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني.

استشهد فلسطينيان، أمس الأحد، برصاص قوات الاحتلال، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين وإصابة 4 بجروح، خلال اعتداءات واقتحامات لقوات الاحتلال على بلدة زواتا قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وفي قطاع غزة تواصلت الغارات الإسرائيلية العنيفة والقصف المدفعي على عدة مناطق في قطاع غزة موقعة عشرات الشهداء والجرحى وفق ما ذكرت "الصحة الفلسطينية".