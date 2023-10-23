شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا موظفي الأونروا في غزة إلى 29 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا موظفي وكالة الأونروا في العدوان الغاشم المستمر على قطاع غزة إلى 29 شخصًا.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن ما لا يقل عن 20 نازحًا أصيبوا عندما ضربت غارة مبنى مجاور لمدرسة تابعة للأونروا في خان يونس، كان يحتمي فيها نحو 5000 نازح.

وأشارت إلى أنه منذ بدء العدوان، قُتل 12 شخصًا، وأصيب ما يقرب من 180 نازحًا كانوا يحتمون في مدارس الأونروا.

29 مجزرة

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 29 مجزرة، كما أصيب في الغارات المتواصلة نحو 400 فلسطيني بجروح مختلفة.

في سياق متصل، وثّق تقرير فلسطيني تدمير 30 مدرسة، وإلحاق دمار جزئي في 176 مدرسة خلال عمليات القصف المستمرة على قطاع غزة.