شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 أرملة جراء هجمات الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتزايد عدد الأرامل اللاتي تعُلن أسرهن بأكثر من 1000 أرملة، بعد مقتل أزواجهن جراء هجمات إسرائيل على غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الحاليّ.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في غزة يوم الأحد، إن الجهات المختصة وثقت "استشهاد أكثر من 1023 من الإناث ونزوح نحو 500 ألف أخريات من منازلهن قسريًا".

جرائم بحق النساء والأطفال

وأضاف المكتب في بيان، أن "تمادي الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق النساء والفتيات والأطفال يشكل جريمة حرب ترفضها كل المواثيق الدولية والإنسانية، وهو ما وثقته وزارة الصحة باستشهاد نحو 1900 طفل".

وتابع، أن "السلوك الإسرائيلي يخالف ما دعت إليه الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية، والتي نصت على الحق في العيش والحرية دون التعرض للعنف، والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والنفسية".

4651 شهيدًا

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 4651، من بينهم 1873 طفلًا و1023 سيدة و187 مسنًا، فيما أصيب 14245 آخرين بجراح مختلفة.

وأضافت، أن "المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 574، راح ضحيتها 3600 شهيد وصلوا إلى المستشفيات، وما زال اضعاف ذلك تحت الأنقاض".