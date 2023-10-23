شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن وقادة غربيون يحثون الاحتلال على الالتزام بالقانون الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا زعماء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أمس الأحد، الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع عن بُعد بشأن الحرب في غزة، رحب الزعماء بإطلاق حماس سراح رهينتين، ودعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الآخرين.

مجموعة (5 +1)

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا لعقد اجتماع لما تسمى مجموعة (5 +1) وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا بالإضافة إلى كندا، وسط تنامي المخاوف من أن تتحول الحرب إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط، في ظل قصف الاحتلال قطاع غزة، وزيادة حدة الاشتباكات على حدودها مع لبنان.

ورحب الرؤساء بوصول أول قوافل مساعدات إلى غزة، وتعهدوا بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين لضمان حصول سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون شخص على الغذاء والماء والرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية الأخرى على نحو مستدام وآمن.

واتفقوا أيضًا على مواصلة التنسيق الدبلوماسي الوثيق، بما في ذلك مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة، من أجل "منع اتساع رقعة الصراع، والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل على التوصل إلى حل سياسي وتحقيق سلام دائم".