شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحذر من خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصفت الصين الوضع في قطاع غزة بالخطير للغاية، محذرة من خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وذكر التليفزيون الصيني اليوم الاثنين، نقلًا عن مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون، أن الصين ترى أن الوضع في غزة "خطير للغاية"، مع تزايد احتمال وقوع هجوم بري على نطاق كبير، وسط نظرة مستقبلية "مثيرة للقلق"، في ظل انتشار الصراعات المسلحة على الحدود على أكثر من جبهة.

المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

وقال المبعوث، إن الصين قدمت وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للفلسطينيين من خلال الأمم المتحدة وعبر القنوات الثنائية، للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية.

وأضاف أن الصين مستعدة لفعل كل ما يفضي إلى تعزيز الحوار، وتحقيق وقف إطلاق النار، واستعادة السلام، بالإضافة إلى التشجيع على حل الدولتين.