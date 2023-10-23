شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال يقصف محيطي مستشفيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، محيط مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، وكذلك محيط مستشفى القدس غربي المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلًا عن مصادر محلية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف بعدة صواريخ محيط مجمع الشفاء الطبي، الذي يضم أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية، وكذلك محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى للمرة الثانية.

وأضافت أن الاحتلال يهدف إلى إحداث إرباك في المنظومة الصحية عبر التهديد المباشر للمستشفيات بالإخلاء والقصف.

ضحايا موظفي الأونروا

ارتفعت حصيلة ضحايا موظفي وكالة الأونروا في العدوان الغاشم المستمر على قطاع غزة إلى 29 شخصًا.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن ما لا يقل عن 20 نازحًا أصيبوا عندما ضربت غارة مبنى مجاور لمدرسة تابعة للأونروا في خان يونس، كان يحتمي فيها نحو 5000 نازح.

وأشارت إلى أنه منذ بدء العدوان، قُتل 12 شخصًا، وأصيب ما يقرب من 180 نازحًا كانوا يحتمون في مدارس الأونروا.