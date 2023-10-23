شكرا لقرائتكم خبر عن دون امدادات الوقود.. قافلة المساعدات الثانية تدخل قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت مصادر فلسطينية بدخول قافلة مساعدات إنسانية من مصر مساء الأحد، إلى قطاع غزة لليوم الثاني، في ظل استمرار أعنف قصف للاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت المصادر أن القافلة مكونة من 14 شاحنة، تحمل مستلزمات طبية وأدوية عاجلة ومياه ومواد غذائية، لكن من دون امدادات الوقود للقطاع.

واجتازت شاحنات المساعدات معبر رفح، وستدخل إلى جنوب قطاع غزة.

قوافل المساعدات

وبدأت قوافل المساعدات دخول قطاع غزة عبر معبر رفح البري المصري مع القطاع منذ يوم السبت.

وفرضت قوات الاحتلال منذ بدء هجومها الواسع على قطاع غزة، إغلاقًا شاملًا على قطاع غزة، وتقطع كل إمدادات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية عن السكان.

كما استهدفت معبر رفح عدة مرات، بغرض منع دخول أي إمدادات إنسانية.