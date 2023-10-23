شكرا لقرائتكم خبر عن غزة تختنق.. الأونروا: المساعدات لن تجدي دون وقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين التابعة للأمم المتحدة " الأونروا"، إن السكان في قطاع غزة سيختنقون في ظل رفض الاحتلال الإسرائيلي دخول الوقود إلى القطاع.

وقالت المفوض العام للأونروا فيليب لاتزاريني في بيان، إن أول شحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لم تتضمن الوقود الذي تشتد الحاجة إليه داخل الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أنه من دون وقود، فإن السكان في قطاع غزة، بما في ذلك الأطفال والنساء، سيستمرون في "الاختناق"، وأنه من دون وقود، فلن تكون هناك مياه، ولا مستشفيات ولامخابز عاملة، ولن تصل المساعدات إلى العديد من المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وتابع، دون وقود، لن تكون هناك مساعدات إنسانية، وانعدام الوقود سيؤدي إلى مزيد من خنق الأطفال والنساء والناس في غزة.

نفاد احتياطيات الوقود

يشار إلى أن هناك حاجة إلى الوقود لتشغيل مولدات الطاقة في المستشفيات، ولتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي ولضمان إمدادات المياه.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان، من أن الأونروا ستستنفد احتياطياتها من الوقود خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وقالت الأونروا عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، إن 29 من موظفيها في قطاع غزة قتلوا في غارات جوية إسرائيلية منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة في 7 أكتوبر الحاليّ.

ويقدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن 4651 فلسطينيًا قُتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية الانتقامية على غزة، وأصيب 14 ألفًا و245 آخرين.