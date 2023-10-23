شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندي من جيش الاحتلال في محاولة توغل بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب 3 آخرون في حادثة استهداف لقوة إسرائيلية دخلت يوم الأحد غربي الحدود بين غزة وفلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل حجارى: "تعرضت القوة لهجوم خلال عملية غرب السياج الأمني في غزة" بحسب قناة "أي نيوز24".

وأضاف: "ردت دبابة تابعة للجيش باستهداف المجموعة التي أطلقت النار على الجنود".

كمين محكم

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" قد قالت في بيان، إن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية مدرعة في "كمين محكم" شرق خان يونس بعد عبورها السياج بعدة أمتار.

وأضاف البيان، أنهم التحموا مع القوة المتسللة فدمروا جرافتين ودبابة، وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام".

يأتي التوغل فيما أعلن الاحتلال الإسرائيلي استعداده لغزو بري لقطاع غزة، فيما يواصل شن غارات جوية مكثفة على القطاع.