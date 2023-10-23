الخليج اليوم .. السعودية وماليزيا تحذران من تهجير الفلسطينيين من غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت السعودية وماليزيا، اليوم الأحد، على ضرورة وقف التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين.

"إيقاف مخططات إسرائيل"

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان بعد اجتماع بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، أن الجانبين أكدا على دور المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل لإيقاف مخططاتها باجتياح قطاع غزة.

تحذير من التهجير

وأضاف البيان أن السعودية وماليزيا حذرتا أيضا من التهجير القسري للفلسطينيين وما سيترتب على ذلك من نتائج وخيمة.

ودعا الجانبان المجتمع الدولي إلى العمل على إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني.

"رفض استهداف المدنيين"

وكان ولي العهد السعودي قد أكد مرارا على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف، والتشديد على ضرورة رفع الحصار عن غزة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع.

وشدد على رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.