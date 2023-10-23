شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم "الجلزون" برام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأضافت الوزارة، في بيان مقتضب، أن شابين استشهدا برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم الجلزون، كما أصيب 4 آخرون بالرصاص الحي، ووصفت حالتهم بالخطيرة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم اليوم الإثنين، وشنت حملة اعتقالات طالت نحو 20 فلسطينيًا، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين، ما أدى لاستشهاد الشاب محمود سيف الطريش نخلة، ومحمد نضال عليان، وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي وصفت جروحهم بالخطيرة.

وبارتقاء الشهيدين نخلة وعليان، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري إلى 95 شهيدًا.