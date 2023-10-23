ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا في غزة إلى 30

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وسائل الإعلام أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات متتالية على المخيم منذ ليلة أمس الأحد، ووفقا لها: "ارتكبت إسرائيل مجازر جديدة بحق المدنيين، خاصة جنوبي القطاع، حيث استشهد منذ فجر اليوم الأحد 166 فلسطينيا".

وأضافت قناة الجزيرة: "تم العثور على ثلاثين جثة، معظمهم من الأطفال والنساء، تحت أنقاض المباني التي قصفت في مخيم جباليا للاجئين في غزة".

وقبل ذلك بقليل، تم الإبلاغ عن 13 حالة وفاة على الأقل في قطاع غزة، وأصيب منزلان في منطقة الفرنيس ومسجد الألباني في مخيم جباليا شمال غزة بعدة غارات جوية.

كما قتلت امرأتان بعد ظهر يوم أمس الأحد، في قصف مدينة رفح، قرب الحدود مع مصر، وأدى قصف الجيش الإسرائيلي على مبنى سكني إلى وقوع جرحى.