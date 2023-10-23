إعلام: سائق سيارة يصدم مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة ولا معلومات عن الضحايا

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت الصحيفة، نقلا عن الشرطة المحلية، أن شخصا مجهولا يقود سيارته قام باقتحام المسيرة وصدم المدنيين، ما أدى لإلحاق الضرر بهم، ثم قاد سيارته بعيدا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه شارك نحو خمسة آلاف شخص في مسيرة يوم الأحد، واستلقوا على الطريق، في تجسيد لحالة الضحايا المدنيين الفلسطينيين الذين قضوا جراء القصف الإسرائيلي العنيف.

وأكدت الصحيفة، استنادا إلى إفادة الشرطة المحلية، أن "العديد من الشهود أبلغوا عن سيارة اقتحمت الحشد، وأبلغ أحد المتصلين عن صوت طلق ناري".

وبحسب التقارير، فإنه حتى الوقت الحالي لا توجد أية معلومات عن الضحايا، ولم يتم القبض على سائق السيارة الذي تمكن من الفرار.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن "طيران الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات على منزلين في منطقة الترنس في معسكر جباليا، والمسجد الألباني في المخيم شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء أكثر من 20 شهيدا، وما زال العشرات تحت الأنقاض بين شهيد وجريح".