شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: الحرب في غزة ستغير الأوضاع تمامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد، إن الحرب في قطاع غزة ستغير الوضع الراهن تمامًا، مضيفًا أن إسرائيل لا تريد حكم القطاع بعد انتهاء الحرب.

وفي مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي"، قال بلينكن، إن إسرائيل "ليس لديها أي نية على الإطلاق، ولا رغبة، في إدارة غزة بنفسها"، مشيرًا إلى أنها خرجت من غزة من جانب واحد قبل عقدين من الزمان.

حكم قطاع غزة

وعلى الرغم من قوله إنه يجب إيجاد شيء يضمن عدم تمكن حركة حماس من الهجوم على الإسرائيليين، فإنه أشار إلى أن هذا أيضًا لا يعود إلى حكم إسرائيلي لغزة، وأن هذا ما لا يريدونه ولا ينوون القيام به".