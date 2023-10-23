شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية: واشنطن وراء "معركة الذبح الضخمة" في الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت بيونج يانج واشنطن بأنها تقف وراء معركة الذبح الضخمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلة اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة مسؤولة بالكامل عن هذه "المأساة".

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن بيونج يانج وجهت ذلك الاتهام في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى فلسطين المحتلة، والتي أكد خلالها مجددًا دعمه للاحتلال، وأدان الانفجار المميت الذي وقع في مستشفى في غزة من قبل ما وصفها بالجماعة الإرهابية.

التحريض الأمريكي المتحيز والمتعمد

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن "الولايات المتحدة هي التي تقود الوضع في الشرق الأوسط، وأن معركة الذبح الضخمة في الشرق الأوسط تزداد حدة بسبب التحريض المتحيز والمتعمد من جانب الولايات المتحدة".

واعترضت كوريا الشمالية على استخدام واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد قرار في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي يدعو إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وانتقدت بيونج يانج كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب التصويت، قائلة إن واشنطن "قضت تمامًا على فرصة صغيرة لمنع تدهور الوضع في الشرق الأوسط"، في حين دعم الاتحاد الأوروبي الموقف مع "غياب استقلاله في الفكر والمبدأ".

وأدانت كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا الشهر الكيان المحتل، قائلة إن الصراع جاء "نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المتواصلة" ضد الشعب الفلسطيني.