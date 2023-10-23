شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. الاحتلال يضيق الخناق على فلسطيني 48 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشن شرطة الاحتلال حملة تربص ممنهجة ضد فلسطيني 48، وترتكب ضدهم إجراءات غير قانونية بزعم منع وقوع اضطرابات.

وألقت شرطة الاحتلال القبض على عشرات من فلسطيني 48، للاشتباه في دعمهم المقاومة الفلسطينية، استنادًا إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصف محامو المقبوض عليهم هذه الإجراءات بأنها غير قانونية، وتهدف إلى تكميم الأفواه المعارضة للحرب.

تسليح فرق داخلية فلسطين المحتلة

وقالت سلطات الاحتلال يوم الأحد، إنها شكلت مئات الفرق الأمنية في الأسبوعين الماضيين منذ اندلاع الحرب في غزة، وإنها تسلحها تحسبًا لوقوع اضطرابات داخلية، بسبب الأحداث الجارية، على الرغم مما وصفته الشرطة بأنه سلوك "مثالي" حتى الآن.

وقال أحد مسؤولي الاحتلال إنه جرى تشكيل 527 فرقة منذ السابع من أكتوبر الحاليّ.

وأضاف أنه صدر أمر بتوزيع 20 ألف سلاح على هذه الفرق، وسيعقب ذلك توزيع 20 ألفًا أخرى، بالإضافة إلى سترات واقية وخوذات.