خبيرة أرصاد توضح مدى إمكانية تأثر مصر بإعصار "تيج"

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وأضافت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية أن إعصار "تيج" يضرب بعض المناطق في غرب بحر العرب في المحيط الهندي.
9 أكتوبر, 10:06 GMT
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى الفئة الرابعة، مع سرعات رياح تتجاوز 175 كيلومترًا في الساعة، وهي سرعة مرتفعة جدًا.
ولفتت الخبيرة إلى أن المناطق المذكورة في هذا الوقت من العام تتعرض عادة لتشكل الأعاصير المدارية والمنخفضات الجوية العميقة، وتتأثر بسقوط أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج البحرية التي تتجاوز 6 إلى 7 أمتار وسرعات رياح عالية في سلطنة عمان واليمن وبعض مناطق جنوب السعودية.
11 سبتمبر, 13:01 GMT
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" كانت قد أعلنت أن هناك أكثر من 16 ألف طفل قد نزحوا في شرق ليبيا بعد إعصار "دانيال" المدمر الذي ضرب البلاد.
6 أكتوبر, 15:09 GMT
ولفتت المنظمة إلى تزايد المخاوف بشأن الأمراض المنقولة بالمياه نظرا لمشاكل إمدادات المياه والأضرار الجسيمة التي لحقت بمصادر المياه وشبكات الصرف الصحي، وتهديد تلوث المياه الجوفية.