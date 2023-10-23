شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تطرد ناشطًا فلسطينيًا من منزله في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طردت قوات الاحتلال الإسرائيلية الناشط الفلسطيني عيسى عمرو من منزله في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية، في استمرار لتكثيف جيش الاحتلال قيوده على حركة الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في غزة.

وقال عيسى عمرو، إن جنود جيش الاحتلال جاءوا إلى منزله يوم الأربعاء الماضي، وأبلغوه بأنه يجب عليه مغادرة الخليل خلال فترة الحرب، قبل أن يعودوا بعد ذلك بيومين ويسلموه أمرًا عسكريًا يجبره على إخلاء المكان.

جريمة جنائية

واستأنف عمرو في أمر الطرد، مشيرًا إلى أن "النقل القسري لسكان يتمتعون بالحماية من أراض محتلة هو انتهاك لقوانين الحرب، ويمكن أن يشكل جريمة جنائية".

ويعيش عمرو في المنطقة "هـ 2" الواقعة جنوبي الخليل، والخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، وطلب الأمر العسكري منه أن ينتقل إلى المنطقة "هـ 1" الواقعة جنوب شرقي الخليل والخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.

وقال إن جنود الاحتلال وصلوا يوم الجمعة الماضي بعدما شاهدوا مع صحفي بريطاني.