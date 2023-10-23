شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار تيج يتراجع إلى الدرجة الثانية.. ويبتعد عن صلالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وكالة الأنباء العمانية، بتراجع الإعصار تيج المدارين إلى الدرجة الثانية وابتعاده عن مدينة صلالة العمانية مسافة 250 كيلومترًا.

وكان الإعصار تيجن قد اشتدت قوته في خلال توجهه لليمن، إذ تحول إلى إعصار من الدرجة الثالثة.

وتتراوح سرعة الرياح بين 115 و 125 كيلومترا في الساعة، وهبات عاصفة تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة، وفقا لوكالة "برس تراست أوف إنديا".

استعدادات عمان

وكان المركز الوطني للإنذار المبكر بهيئة الطيران المدني العمانية قد حذرمن خطورة الإعصار تيج، من بعد تعمق حالته المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة، الذي يوصف بشديد الخطورة.

وبيّن أن الإعصار الذي يتمركز جنوب غرب بحر العرب ويبعد عن سواحل سلطنة عمان قرابة 500 كم، سيكون له تأثير ملموس بمحافظتي، ظفار والوسطى، من ليلة اليوم الأحد 22 أكتوبر بهطول أمطار متفاوتة الغزارة من 50 - 150 ملم تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وهبوب رياح نشطة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية.