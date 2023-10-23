شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل فلسطينيين خلال مداهمات قوات الاحتلال في مخيم بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، إن فلسطينيين قتلا في مخيم الجلزون للاجئين شمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال سكان محليون، إن قوات الاحتلال "اقتحمت مخيم الجلزون، وشنت حملة اعتقالات واسعة تخللتها اشتباكات مع الشبان الذين دافعوا عن أنفسهم بإلقاء الحجارة".

وأضافوا، أن قوات الاحتلال استقرت على أطراف المخيم بعد انسحابها من وسطه.

اعتقال عشرات الفلسطينيين

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا على الأقل من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله بعد مداهمة عدد من المنازل في البلدة.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا من المدخل الشمالي ومخيم عقبة جبر، واعتقلت 6 أشخاص من بينهم طبيب في مستشفى أريحا، وأسير محرر، وذلك عقب دهم منازلهم في المخيم، مضيفة أن القوات اقتحمت المخيم برفقة جرافة عسكرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضًا بلدة بني نعيم جنوب الخليل، واعتقلت 11 مواطنًا على الأقل.