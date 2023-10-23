شكرا لقرائتكم خبر عن دخول ثالث قافلة مساعدات من معبر رفح إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وكالة رويترز، نقلا عن عامل إغاثة ومصادر أمنية، بدخول ثالث قافلة من شاحنات المساعدات معبر رفح من مصر متجهة إلى قطاع غزة.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين التابعة للأمم المتحدة " الأونروا"، قد حذرت من أن السكان في قطاع غزة سيختنقون في ظل رفض الاحتلال الإسرائيلي دخول الوقود إلى القطاع.

وقالت المفوض العام للأونروا فيليب لاتزاريني في بيان، إن أول شحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لم تتضمن الوقود الذي تشتد الحاجة إليه داخل الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أنه من دون وقود، فإن السكان في قطاع غزة، بما في ذلك الأطفال والنساء، سيستمرون في "الاختناق"، وأنه من دون وقود، فلن تكون هناك مياه، ولا مستشفيات ولامخابز عاملة، ولن تصل المساعدات إلى العديد من المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وتابع، دون وقود، لن تكون هناك مساعدات إنسانية، وانعدام الوقود سيؤدي إلى مزيد من خنق الأطفال والنساء والناس في غزة.

نفاد احتياطيات الوقود

يشار إلى أن هناك حاجة إلى الوقود لتشغيل مولدات الطاقة في المستشفيات، ولتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي ولضمان إمدادات المياه.