الخليج اليوم .. حماس: نبحث مع إيران الهجوم الإسرائيلي.. وسبل وقفه

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت حركة حماس في بيان في وقت متأخر من مساء الأحد أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحثا خلاله تطورات القصف الإسرائيلي وسبل وقف الحرب في قطاع غزة.

"كل الاحتمالات واردة"

وفي وقت تواصل إسرائيل الاستعداد لهجوم بري على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، حذرت إيران، حماس وحزب الله اللبناني، الولايات المتحدة وإسرائيل من أن الوضع قد "يخرج عن السيطرة".

فقد قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في وقت سابق الأحد "إذا لم توقف أميركا وإسرائيل الإبادة الجماعية في غزة فإن كل الاحتمالات يمكن أن تقع".

"برميل بارود"

كما أضاف خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة خارجية جنوب إفريقيا في طهران الأحد، أن المنطقة "كبرميل بارود، وأية حسابات خاطئة ستكون لها تبعات خطيرة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية محلية.

كذلك، نبه عبداللهيان، الولايات المتحدة وإسرائيل من أن الوضع في الشرق الأوسط قد يصبح "خارجا عن السيطرة ما لم تتوقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في غزة"، وفق تعبيره.

واشنطن تعزز انتشارها

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة، وحذر الوزير لويد اوستن من أن بلاده لن تتردد "في التحرك" اذا استهدفت مصالحها.

ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه كثف ضرباته على قطاع غزة، وأكد متحدث باسمه مقتل "عشرات" من مقاتلي حماس.

قصف إسرائيلي متواصل

وأفادت وزارة الصحة التابعة لحماس بأن الضربات الأكثر دموية استهدفت دير البلح حيث قتل ثمانون شخصا بينهم نساء وأطفال مع تدمير مبان عدة. واستهدفت غارات أيضا خان يونس ورفح في جنوب القطاع.

وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما على إسرائيل التي ردّت بقصف مركز متواصل على قطاع غزة وحشد عشرات الآلاف من جنودها على حدوده استعدادا لعملية برية.

وقُتل 4651 شخصا معظمهم مدنيون بينهم 1873 طفلا، في قطاع غزة جراء القصف، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، فيما قتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم الحركة، حسب السلطات الإسرائيلية.

وضع كارثي في غزة

فيما تتحدث الأمم المتحدة عن وضع كارثي في غزة مشيرة إلى نزوح 1,4 مليون فلسطيني على الأقل منذ بدء النزاع الأخير.

ومنذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر، قتل 36 شخصا في الجانب اللبناني معظمهم مقاتلون، إضافة الى مدنيين بينهم مصور صحافي في وكالة رويترز.

من جهته، تحدث الجيش الإسرائيلي عن أربعة قتلى هم ثلاثة جنود ومدني.

أما في الضفة الغربية المحتلة، قتل 93 فلسطينيا على الأقل بأيدي قوات إسرائيلية أو مستوطنين منذ اندلاع الحرب وخلال مواجهات حصل فيها إطلاق نار من الجانبين، وفق مصادر فلسطينية.