العراق يصدر توجيها بعد استهداف قواعده العسكرية

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وشدد بيان صادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة، يحيى رسول عبد الله، أنه "لا يمكن التهاون في أمن وسلامة تلك المقرات".
وأضاف أنه "في الوقت الذي عبرت فيه الحكومة العراقية بمناسبات عدة، عن إدانتها العدوان الصهيوني على سكان قطاع غزة، وكررت دعواتها لإنهاء الأوضاع المأساوية التي يعانيها أشقاؤنا الفلسطينيون جراء ذلك العدوان، وهو ما يمثل الموقف المبدئي الثابت تجاه نضال الشعب الفلسطيني، فإننا نؤكد كذلك رفضنا الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضم مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق، بدعوة رسمية من قبل الحكومة؛ لمواصلة عملهم في دعم عمل قواتنا الأمنية من حيث التدريب والتأهيل والاستشارة، وفق آلية واضحة جرى وضعها من قبل القنوات الرسمية والدبلوماسية العراقية".
أمس, 20:52 GMT
وقالت في بيان لها، إن "القاعدة التابعة للاحتلال الأمريكي أصيبت بشكل مباشر"، حسب البيان.
وكان المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقي، جعفر الحسيني، أكد أن الأمريكيين شركاء أساسيون في قتل سكان قطاع غزة وبالتالي عليهم تحمل العواقب، لافتًا إلى أن الكتائب ومنذ اليوم بدأت عمليًا المقاومة في العراق بتوجيه ضرباتها إلى القواعد الأمريكية.