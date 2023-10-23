شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على منطقة "أيل بون" بولاية جنوب الغرب الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الجيش الصومالي، صباح اليوم الاثنين، السيطرة على منطقة "أيل بون" التابعة لإقليم "بكول" في ولاية جنوب الغرب الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن الجيش صادر، عقب المعركة، معدات قتالية منسوبة لمليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، مضيفة أن فلول المتمردين تتعرض لعمليات عسكرية قاسية وجوية من قبل الجيش والقوات الشعبية التي تواصل زحفها نحو القرى والمناطق القليلة المتبقية من ولاية جنوب الغرب.

وفى وقت سابق، أعلن الجيش الصومالي مقتل عنصرين من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية نفذتها قواته في قرية "ساي طيلو" التي تبعد 35 كلم شرق مدينة "بيدوا" وسط جنوب الصومال.