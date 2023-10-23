شكرا لقرائتكم خبر عن ختام التدريب البحرى الخليجى "اتحاد 2023" بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت قوات البحرية بسلطنة عمان المرحلة الختامية من التدريب البحري الخليجي "اتحاد 2023"، بالمشاركة مع بحريات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في منطقتي "الباطنة" و"الوسطى" البحريتين بسلطنة عُمان.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين، أن التدريب نفذ بمشاركة القيادة العسكرية الموحدة ممثلة في مركز العمليات البحري الموحد، وبإسناد من الطائرات العسكرية لسلاح الجو السُّلطاني العُماني والذي بدأت فعالياته في التاسع من الشهر الجاري، كما تضمن التدريب عددا من التطبيقات البحرية والخطط التدريبية التي تم تنفيذها تجسيدا وتحقيقا لخطة التدريب المشتركة لبحريات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولتعزيز العمل الخليجي المشترك بين بحريات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.