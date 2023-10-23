شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإيطالى يصل العاصمة اللبنانية بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الاثنين، وذلك بالتزامن مع الجهود والإتصالات الدولية لتهدئة الوضع في الجنوب اللبناني؛ إثر التوتر المتزايد والقصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي منذ الثامن من شهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يزور وزير الدفاع الإيطالي كتيبة بلاده المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، حيث تشارك إيطاليا بثاني أكبر كتيبة في اليونيفيل بعدد يصل إلى 1100 جندي.