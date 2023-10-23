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وزير الدفاع الإيطالى يصل العاصمة اللبنانية بيروت

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القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الاثنين، وذلك بالتزامن مع الجهود والإتصالات الدولية لتهدئة الوضع في الجنوب اللبناني؛ إثر التوتر المتزايد والقصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي منذ الثامن من شهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يزور وزير الدفاع الإيطالي كتيبة بلاده المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، حيث تشارك إيطاليا بثاني أكبر كتيبة في اليونيفيل بعدد يصل إلى 1100 جندي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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