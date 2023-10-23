شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يبحث مع قائد الجيش المستجدات الأمنية والعسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت.

ويقوم الجيش اللبناني بجهود مكثفة لضبط الوضع في الجنوب اللبناني، حيث أعلن يوم الجمعة الماضي العثور على 25 منصة إطلاق صواريخ نوع جراد في المنطقة المذكورة، واحدة منها تحمل صاروخًا معدًّا للإطلاق في منطقة سهل القليلة.