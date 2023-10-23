"برنارد" الأطلسية تضرب المغرب بسرعة 100 كيلومتر

دبي - محمود عبدالرازق - وأدت العاصفة الأطلسية "برنارد" التي ضربت السواحل المغربية إلى حادث سير مروع على الطريق السريع بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش، راح ضحيته 3 أشخاص وأُصيب 4 آخرين بجروح خطيرة.

وأسفرت العاصفة عن ازدياد سرعة الرياح وتطاير الغبار، وصعوبة في الرؤية لدى السائقين، نتج عنها تصادم بعض المركبات على الطريق السريع.

أمس, 11:35 GMT

ويتوقع علماء الأرصاد الجوية أن تستمر العاصفة حتى مساء اليوم الاثنين، يصاحبها هطولات مطرية غزيرة في معظم أرجاء البلاد.

وجرت، صباح اليوم الاثنين، إعادة تنشيط الرحلات البحرية في منطقة مضيق جبل طارق، بين مدينتي طنجة وسبتة والجزيرة الخضراء، وذلك بعد أن أُلغيت إثر عاصفة "برنارد" التي أثرت على المنطقة.