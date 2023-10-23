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القضاء العراقي يصدر حكما بسجن رغد صدام حسين 7 سنوات

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دبي - محمود عبدالرازق - ووذكرت وسائل إعلام غربية أنه جاء في نص الوثيقة القضائية أن "رغد صدام حسين حُكمت بالسجن غيابياً 7 سنوات عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلاميا لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الاعلام والترويج لأفكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021".

وحظر القانون العراقي "حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية"، ولم تذكر الوثيقة شيئا عن المقابلات التلفزيونية المقصودة.

وخلال مقابلة تلفزيونية في عام 2021، قالت رغد صدام حسين مجيبة عن سؤال المذيع عما إذا كان العراق أفضل في زمن حكم والدها: "أسمع من الكثير من الناس أنه نعم وقتنا وقت عز، كان الناس يعيشون بعز، بتقدير عال لا أحد يقدر أن يسيء إليهم"، مضيفةً: "بشكل عام طبعاً، البلد كان بلداً مستقراً وثرياً".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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