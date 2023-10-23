تصويت... ما هو سبب تأخر العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة؟

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب المصادر الإعلامية، حدث التأجيل بسبب المفاوضات الجارية مع حركة حماس الفلسطينية.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنهم لا يعرفون سبب التأجيل، لكن الأمر يتعلق بآلية تقدم المفاوضات بشأن الأسرى.

ويرى مراقبون، أن سبب التأخير هو قيام إسرائيل بإجراءات تحضيرية لشن العملية عن طريق تنظيم القوات واستخدام التمهيد الناري الكثيف لتسهيل دخول قواتها لاحقا، فيما يؤكد خبراء عسكريون وجود مخاوف من دخول الجيش الإسرائيلي في حرب شوارع داخل غزة.

برأيك، ما هو السبب وراء التأجيل المستمر للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة؟

عدد الأصوات 11

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، أنه "يتم تجهيز الميدان للعملية البرية"، مشيرًا إلى أن الهجوم البري على غزة سيبدأ عندما تصدر الأوامر السياسية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إن "أحد جنود الجيش الإسرائيلي لقي حتفه اليوم خلال توغل في غزة، وأجلينا سكان 14 بلدة في شمال إسرائيل خوفا من التداعيات الأمنية".