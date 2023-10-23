شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب الإماراتى علي راشد النعيمى نائبا لرئيس الاتحاد البرلمانى الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتخبت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الاثنين، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية الدكتور علي راشد النعيمي نائبا لرئيس الاتحاد.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد، والدورة 212 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية بأنجولا في العاصمة لواندا حتى يوم 27 أكتوبر الجاري .
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