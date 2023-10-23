شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب الإماراتى علي راشد النعيمى نائبا لرئيس الاتحاد البرلمانى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخبت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الاثنين، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية الدكتور علي راشد النعيمي نائبا لرئيس الاتحاد.